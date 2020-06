BH: Scheibchenweise Zusammenlegung

Janics ist nach wie vor Bezirkshauptmann bis September 2012: Er muss Resturlaub und Zeitausgleich aufbrauchen und deshalb ist er nicht in Amt und Würden. Die Geschäfte leitet sein Stellvertreter Prehm.



Landesamtsdirektor Robert Tauber hat von den Gerüchten einer Zusammenlegung noch "nichts gehört", meint aber: "Gewisse Abläufe können in den Bezirkshauptmannschaften noch effizienter und stringenter gestaltet werden." Man werde genau prüfen, wo eine Zusammenlegung von BH am Ende "irgendeines Prozesses" stehen könnte.