Bgld.: Niessl als SP-Chef bestätigt

Danke, danke, danke, denn es ist nicht selbstverständlich, wenn man sechs Mal zum Parteivorsitzenden gewählt wird", sagte Landeshauptmann Hans Niessl, der mit 98,47 Prozent der Delegiertenstimmen am Samstag beim Landesparteitag in Pamhagen erneut zum SPÖ-Chef gewählt wurde. Wenn man zwölf Jahre an der Spitze einer Partei stünde, gebe es auch Entscheidungen, die nicht alle für gut heißen, aber dennoch getroffen werden müssten. Für diese "Toleranzgrenze" bedankte sich Niessl bei seinen Mitstreitern. Das großes Ziel für die Zukunft sei die Schaffung neuer Arbeitsplätze, betonte Niessl.