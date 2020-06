Bezirk Eisenstadt: Rekord eines Bürgermeisters

Nein, von Amtsmüdigkeit kann keine Rede sein", sagt der Bürgermeister von Wimpassing, Josef Wolowiec. Ihm wäre es aber nicht zu verdenken, denn immerhin ist Wolowiec 65 Jahre und außerdem kandidiert er bereits zum sechsten Mal für das Amt des Ortschefs. So oft wie kein anderer im Bezirk Eisenstadt. Es mache und macht auch nach 25 Jahren noch immer Freude etwas für die Gemeinde und der Bevölkerung zu tun. Er gäbe zwar zu, wenn sein mehr oder minder designierter Nachfolger nicht ein Jahr beruflich in England wäre, hätte er nicht mehr kandidiert, so der Pensionist, der aber nach wie vor in seiner Gärtnerei arbeitet.

Auch den Osliper Bürgermeister Johann Schumich könnte man als einen Routinier bezeichnen, wenn es um das Amt eines Bürgermeisters geht. Der 56-Jährige tritt bereits zum fünften Mal als Bürgermeisterkandidat an. "Und vielleicht breche ich den Rekord meines Kollegen und kandidiere in fünf Jahren noch einmal", sagt der Osliper. Im Unterschied zu Wolowiec, der "sicher in fünf Jahren nicht" mehr antritt.

Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung einschließlich der Freistädte Eisenstadt und Rust stellt die Volkspartei derzeit neun Ortschefs, 16 Vizebürgermeister und 205 Gemeinderäte. ÖVP-"Philosophie" sei, dass der Wahlkampf nicht mit einem zentralen Thema vorgegeben werden könne, erklärt Landes-Vize Franz Steindl: "Hier gibt es 171 unterschiedliche Gemeinden, unterschiedliche Interessenslagen. Unsere Spitzenkandidatinnen und -kandidaten wissen ganz genau, auf welche Themen sie setzen müssen." Ziel sei es, stärker zu werden: "Wir wollen ganz einfach eine Acht vorne haben."