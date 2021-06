Bevölkerungsstatistik: Der Norden wächst weiter, während der Süden vergreist

Auch an der einstigen Ziel 1-Förderung durch die EU lassen die Ortschefs kein gutes Haar. Während es als klares Ziel definiert war, die landesinternen Unterschiede abzubauen, um eine "stärker homogene Lebensqualität im Burgenland zu gewährleisten", kann davon ihrer Meinung nach in der Realität keine Rede sein. "Die Förderungen wurden ungerecht aufgeteilt. Die Starken wurden noch stärker und die Schwachen noch schwächer. Die Gelder hätten anders verteilt gehört", kritisiert Temmel.

Sieht man sich die Bevölkerungszahlen an, fällt tatsächlich ein Nord- Südgefälle auf. Der Bezirk Neusiedl am See konnte mit einem Zuwachs von 1,05 Prozent am stärksten punkten. Vor allem die Gemeinde Kittsee sticht mit einem Plus von 6,99 Prozent positiv hervor. Dass ist burgenlandweit der stärkste Zuwachs im vergangenen Jahr. Bürgermeisterin Gabriele Nabinger führt dies vor allem auf die Nähe zur slowakischen Hauptstadt Bratislava zurück. "Es sind viele Familien hierher gezogen, die in Bratislava arbeiten, denn hier ist es nach wir vor schwierig Arbeit zu finden. Außerdem schätzen viele die Grünlage und die gute Infrastruktur ", sagt Nabinger.

Doch was tun, wenn diese Anreize fehlen? Walter Temmel und Josef Bauer sind sich einig: "Nur durch Rahmenbedingungen der Politik kann Abwanderung gestoppt werden. Es muss eine Chancengleichheit für alle Regionen im Burgenland angestrebt werden. Und begonnen werden muss damit sofort."