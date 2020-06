Betrunkener schlug Polizisten

Ein Betrunkener hat Dienstagmittag am Bahnhof in Bruckneudorf für großen Ärger gesorgt. Der 24-jährige Ungar pöbelte am Bahnsteig Passanten an und wollte Zigaretten und Geld schnorren. So lange, bis es einem Anwesenden zu viel wurde und er die Polizei alarmierte. Zwei Beamte der Polizeiinspektion Parndorf forderten den 24-Jährigen auf, die Anwesenden in Ruhe zu lassen. Die Einsicht des Mannes dauerte jedoch nicht lange. Eine Stunde später gab es erneut eine Anzeige wegen Ruhestörung. Der Störenfried war jedoch nicht mehr vor Ort, sondern schlief auf einer Bank in der Nähe des Bahnhofs.

Nachdem ihn die Beamten geweckt hatten, gab er an, nach Hause fahren zu wollen. Die Polizisten brachten ihn zum Zug. Kurz vor dessen Abfahrt sprang der Ungar aus dem Abteil und forderte von den Polizisten "a Zigarett`n". Als ihm ein Beamter antwortete, dass er Nichtraucher sei, eskalierte die Situation. Der 24-Jährige beschimpfte ihn. "Der 1,90 Meter große Ungar mit 120 Kilogramm und Händen wie Pizzateller schlug dem Kollegen ins Gesicht", schilderte ein Polizist der Polizeiinspektion Bruckneudorf.

Der Beamte wurde im Kiefer- und Wangenbereich verletzt und befindet sich im Krankenstand. Ob der Angreifer mit der Faust oder der flachen Hand zugeschlagen hat, daran könne er sich nicht mehr erinnern, sagt sein Kollege.