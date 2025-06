Betrug mit Falschgeld: Freispruch für 46-Jährigen

So kam es kurz darauf zu einem zweiten Treffen, bei dem insgesamt 30.000 Euro die Besitzer wechselten. Fatalerweise bemerkte der burgenländische Geschäftsmann erst viel später, dass lediglich die erste 500er-Note echt und alle anderen Scheine Falschgeld waren.

Die adretten Herren schlugen dem Burgenländer beim ersten Treffen auch ein Nebengeschäft vor, bei dem 500-Euro-Scheine gegen kleine Banknoten gewechselt werden sollten. Als „Belohnung“ wurden 15 Prozent Gewinn in Aussicht gestellt.

Nach einer Anzeige und internationalem Haftbefehl wurde einer der mutmaßlichen Übeltäter in Spanien verhaftet und an Österreich ausgeliefert. Der stand nun wegen Geldfälschung, schweren Betruges und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation vor einem Schöffensenat im Landesgericht Eisenstadt.

"Das alles tut mir leid"

Der angeklagte Serbe (46), gab zwar zu, als Dolmetscher bei diesem „Rip-Deal“ (Abzocke; Anm.) dabei gewesen zu sein, mit der Übergabe des Falschgeldes aber nichts zu tun hatte. „Das hat ohne mich stattgefunden“, rechtfertigte sich der Beschuldigte. Auf die Frage der Vorsitzenden, warum er denn mitgemacht habe, meinte er: „Weil ich Spielschulden von 2.000 Euro hatte und mir die fürs Übersetzen getilgt wurden plus 500 Euro in bar.“