Burgenland: Ist die behördliche Aufsicht zum „Krenreiben“?

Wieder einmal steht die Aufsichtsrolle des Landes im Mittelpunkt eines Untersuchungsausschusses. Und wieder stellt sich die Frage, ob die behördliche Aufsicht zum „Krenreiben“ ist? Beim U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg vor fünf Jahren ging es auch darum, ob dem Land als Aufsichtsorgan der Eigentümergenossenschaft der Bank Mitschuld an deren Untergang anzulasten ist. Ein Jurist in der Finanzabteilung des Landes bekam alljährlich den Prüfbericht der Genossenschaft auf den Tisch – verfasst von Wirtschaftsprüfern, die von der Genossenschaft beauftragt und bezahlt wurden.

Er habe, so sagte der Beamte 2020, die rund 40 Seiten an einem Tag „durchgeschaut, ob irgendwelche Ungereimtheiten vermerkt sind“. Das sei „nie der Fall gewesen“, danach habe er die „Prüfberichte abgelegt“. Was weder Behörde noch Revisionsverband entdeckten Und jetzt, im Fall der „Neuen Eisenstädter“? Die Aufsicht über gemeinnützige Bauvereinigungen ist seit Februar 2024 in der Finanzabteilung (zuständig ist SPÖ-LH Hans Peter Doskozil) angesiedelt. Die Referatsleitung ist unbesetzt. Die Leitung des Referates werde von Hauptreferatsleiter David Gumhold „wahrgenommen“, heißt es auf KURIER-Anfrage. Zum Hauptreferat gehört neben diversen Aufsichtstätigkeiten auch die Krankenanstaltenfinanzierung. Wofür Gumhold und sein – erst jüngst – auf 3,2 Vollzeitäquivalente angewachsenes Hauptreferat die meiste Zeit aufwenden, ist angesichts der Spitalsdebatten leicht zu erraten.