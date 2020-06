BEGAS: Grüne schalten Staatsanwalt ein

In einem Auszug aus einer Rohversion eines Nach-Prüfberichts, den Reimon vorlegte, heißt es: Dieser Auszahlung steht eine Gesamtleistung des Büros gegenüber, deren Wert den ausgezahlten Betrag unter anderem in Hinblick auf die zusätzlich durch Begas gezahlten Leistungen anderer Subunternehmer, die anstelle des Zivilingenieurs tätig wurden, bei weitem nicht erreicht. In Summe sei von der Begas ein Nettobetrag in der Höhe von 1.344.948,30 Euro an das Büro ausbezahlt worden.

Doch Michel Reimon will auch geklärt wissen, ob und in welchem Umfang politische Parteien von der Begas finanziert wurden. Im Jahre 2006 soll nämlich in der Begas-Zentrale bei einem „reichhaltigen“ Buffet den beiden Grün-Abgeordneten, Joško Vlasich und Grete Krojer, Parteienfinanzierung in Aussicht gestellt worden sein, wenn sie gegen die Verbrennungsanlage keine Stimmung machen. „Wir waren zuerst so perplex, aber wir haben natürlich abgelehnt“, erinnert sich Vlasich im KURIER-Gespräch. Daraufhin soll Simandl „aufgebracht“ gemeint haben (sinngemäß): „Die anderen Parteien nehmen ja auch etwas.“ Sowohl SPÖ, ÖVP und die FPÖ weisen derartige Vorwürfe zurück.