Bauliche Verjüngungskur

Auch im Inneren des Rathaus stehen in den nächsten Wochen bzw. Monaten Umbauarbeiten an. Nachdem das Bundessozialamt aus dem Nachbargebäude ausgezogen ist, hat man die Gelegenheit genutzt und mietet das erste Geschoß, rund 253 Quadratmeter, dazu. Dazu sind ein Mauerdurchbruch sowie einige Adaptierungsarbeiten in den dazugewonnenen Büroräumen notwendig. Übrigens: Teile dieses Nachbarhauses wurden schon einmal vom Magistrat genutzt. Mit der jetzigen Zusammenlegung wolle man „sowohl in der täglichen Arbeit, als auch bei den Kosten Synergien erzielen“, erklärt Stadtchef Steiner. Denn das Tourismusbüro (bisher in der Glorietteallee) und die Diensträume der Parkraum-Überwachung (bisher im Vicedom eingemietet) können nun ins Rathaus übersiedeln. Alles in allem werden bzw. wurden heuer rund 300.000 Euro für den Verwaltungssitz locker gemacht. Darin sind nicht nur die Kosten für Restaurierung und Erweiterung, sondern auch für eine Klima- und Photovoltaikanlage im Rathaus enthalten.

Über die Kosten für das Rathaus und das gesamte Nachtragsbudget wird am Mittwochabend bei der Gemeinderatssitzung abgestimmt. Außerdem soll der Verkauf des alten Bauhof-Areals beim Bahnhof beschlossen werden. Das 5.167 Quadratmeter große Grundstück geht um 150 € pro Quadratmeter an die PEV-Projektentwicklung und -vermarktung GmbH (Wem der Name nichts sagte, Geschäftsführer Günter Buchinger ist in Eisenstadt eine bekannte Größe). Vom Käufer werden auch die Abbruchkosten übernommen.

Darüber hinaus stehen auch einige personelle Änderungen auf der Tagesordnung: Erwin Tinhof wird nach 22 Jahren sein ÖVP-Mandat im Eisenstädter Gemeinderat zurücklegen. „Aus Zeitgründen“, wie der Winzer sagt. Er habe gern und in verschiedenen Funktionen im Gemeinderat mitgearbeitet, aber Familie und Beruf würden es derzeit nicht möglich machen, dass er das Amt so ausfüllen könne, wie er es möchte: „Entweder mache ich es ordentlich oder gar nicht.“

Seinen frei werdenden Platz übernimmt Christian Schmall , der auch ÖVP-Klubobmann wird. Der bisherige Klubchef Istvan Deli wird an Schmalls Stelle neuer Stadtbezirksvorsteher von Eisenstadt-Stadt.

Auch bei den Grünen gibt es eine Veränderung: Gemeinderätin Yasmin Dragschitz wurde auf eigenen Wunsch bis Ende März 2015 karenziert. Ihr Mandat übernimmt Anja Haider-Wallner .