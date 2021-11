Baubewilligungen im Grünland bringen Ex-Ortschef vor Kadi

Die Ämter hat er seit Jahren nicht mehr inne, am Mittwoch steht der frühere Rudersdorfer ÖVP-Bürgermeister und Amtmann Franz Tauss aber wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs vor Gericht.

Der heute 68-Jährige, der sich nach 20 Jahren an der Spitze bereits vor der letzten Gemeinderatswahl 2017 zurückgezogen hat, soll laut Anklage in einem Zeitraum von eineinhalb Jahrzehnten in insgesamt 19 Fällen Baubewilligungen auf Grünland erteilt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Vor der anstehenden Verhandlung am Landesgericht Eisenstadt war Tauss für den KURIER nicht erreichbar.

Ein gleich gelagerter Fall ist aber schon Anfang 2019 verhandelt worden, Tauss wurde damals freigesprochen, weil ihm kein Vorsatz nachweisbar war. 2019 sagte der ehemalige Ortschef dazu, Sachverständige hätten alles geprüft und er sei davon ausgegangen, „dass alles passt“ und habe stets gewissenhaft gehandelt.