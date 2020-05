Barack Obama war erfreut, eine Burgenländerin zu treffen

Sarah Horvath war ein halbes Jahr lang als Austauschschülerin in der Highschool von Liberty, Kentucky. Als Barack Obama der 17-jährigen Schülerin Sarah Horvath aus Marz in Washington die Hand drückte, schlotterten ihr die Knie. „Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht mehr so genau, was der amerikanische Präsident zu mir sagte“, erzählt die Marzerin. Sie glaubt, so etwas Ähnliches gehört zu haben wie: er freue sich, sie zu treffen (nice to meet you), wisse, dass sie ihn noch nicht wählen darf, hoffe aber, wenn es soweit ist, dass er Sarahs Stimme bekäme.

Die Burgenländerin war mit einer Schülergruppe in Washington, und Barack Obama hatte im Wahlkampf „zufällig“ Zeit. Während es für Sarah Horvath ein Erlebnis war, waren ihre Gasteltern in Kentucky davon nicht besonders angetan. Dieser Bundesstaat gilt als konservativ.

Ihren Aufenthalt in der Ortschaft Liberty (2168 Einwohner) im Bundesstaat Kentucky wird Sarah Horvath wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Vor einem halben Jahr machte sie sich auf nach Amerika, um als Austauschschülerin ihr Englisch zu verbessern und Erfahrungen in einem fremden Land zu sammeln. Vergangene Woche kam sie zurück.

War es anfangs für sie mehr als schwierig – sie wollte nach der Ankunft umdrehen und heim nach Marz fliegen –, flossen beim Abschied in den USA Tränen. „Es war einfach eine tolle Zeit.“ Ihre Gasteltern, große Farmer und Pferdezüchter, nahmen sie „sehr nett “ auf. Während ihres sechsmonatigen Aufenthalts habe sie „echte Freunde“ gefunden.