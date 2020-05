Banker zu Weihnachten in U-Haft

Die Nachricht schlug in die vorweihnachtliche Stimmung in Eisenstadt ein wie ein Bombe. Ein Mitarbeiter der Oberbank-Filiale sei verhaftet worden, weil er Kundengelder in der Höhe von 8,2 Millionen Euro veruntreut haben soll. Das Ganze ist mittlerweile ein Jahr her. Der Beschuldigte sitzt seit 23. Dezember 2010 in U-Haft. Anfang nächsten Jahres wird über die Anklageerhebung entschieden. „Die Ermittlungen bezüglich des ehemaligen Bankangestellten sind seitens der Polizei abgeschlossen. Lediglich eine abschließende Einvernahme seines ungarischen Geschäftspartners ist noch ausständig“, erklärt Magdalena Eichinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt.

Aufgeflogen war der Fall am 13. Dezember 2010. Mitarbeiterinnen der Oberbank entdeckten die Unregelmäßigkeiten und schlugen Alarm. In nur zwei Jahren soll der Banker die enorme Summe von 8,2 Mio. Euro abgezweigt haben. Seine Kunden vertrauten ihm blind.