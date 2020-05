Badeunfall endet tödlich

Auf einem Katamaran war ein 35-jähriger Mann Sonntagmittag am Neusiedler See unterwegs. Zwischen Purbach und Podersdorf sprang er ins Wasser und dürfte auf dem Seegrund aufgeschlagen haben. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Er konnte selbst an Bord, verspürte dort aber starke Schmerzen und Lähmungserscheinungen im Rücken. Die Feuerwehr Purbach, die Polizei Podersdorf und die Wasserrettung rückten aus. Da eine Taubergung vom Boot zu gefährlich war, ließ der Pilot von Christophorus 3 auf dem See seine Notarztcrew "angestützt" absteigen. Der 35-Jährige wurde zunächst nach Breitenbrunn gebracht und von dort mit Verdacht auf Wirbelverletzungen nach Wiener Neustadt geflogen. "Der Patient wird stationär behandelt, es geht ihm den Umständen entsprechend gut", hieß es aus dem Landesklinikum auf KURIER-Anfrage.