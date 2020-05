Autofahrer raste mit 104 km/h durch Ort

Seine Raserei kostete einen 40-jährigen Nordburgenländer nun den Führerschein und brachte ihm auch eine Anzeige ein. Der flotte Autofahrer aus dem Bezirk Neusiedl am See war am Samstag auf der Burgenland Straße B 50 mit seinem Pkw mit 104 km/h durch das Ortsgebiet von Jois gerast. Der Mann hatte gerade einen vor ihm fahrenden Wagen überholt und dabei ordentlich auf das Gaspedal gedrückt. Bei diesem Überholmanöver geriet der 40-Jährige in eine Radarmessung.

Die Beamten der Landesverkehrsabteilung konnten den Autolenker sofort stoppen. Als die Polizisten von dem 40-Jährigen den Führerschein verlangten, konnte der Lenker keinen vorweisen. Er gab an, dass er den rosa Schein zu Hause vergessen habe. Nach einer Überprüfung durch die Beamten stellte sich schließlich heraus, dass der Nordburgenländer auch tatsächlich im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung ist.

Als Grund für die eklatante Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 50 km/h gab der Pkw-Lenker Stress an. Er sei auf dem Weg zu einem Kurs gewesen und sei spät dran gewesen. Aufgrund der Zeitnot habe er deshalb im Ortsgebiet den Pkw überholt.