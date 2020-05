Auto fuhr ungebremst gegen einen Baum

Pkw gegen Baum - so lautete die Alarmierungsmeldung, die Rettungskräfte, Feuerwehrmänner und Polizeibeamte Sonntagmittag in Zurndorf, Bezirk Neusiedl/See, auf den Plan rief. Die Einsatzkräfte konnten jedoch nichts mehr für den 58-jährigen Autolenker tun, er verstarb noch im Unfallwrack.



Der gebürtige Zurndorfer Robert Sch. war am Sonntag gegen 12.20 Uhr auf der Landesstraße L 203 auf dem Weg Richtung Deutsch Jahrndorf. In einer leichten Linkskurve geschah das tragische Unglück. Der 58-Jährige prallte mit seinem Seat Toledo frontal gegen einen Baum. Bremsspuren wurden laut Polizei nicht gefunden.



"Es hat ausgesehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Überall lagen Blech- und Plastikteile herum", schilderte der Zurndorfer Bürgermeister Werner Friedl, der mit den Feuerwehrleuten vor Ort in Kontakt stand. Über Unfallursache und -hergang konnte die Exekutive vorerst keine Angaben machen.