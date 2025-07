Auslandsburgenländer: Ausgewandert und wieder heimgekehrt

Das sei nicht mehr in allen Großstädten so, wohin Burgenländerinnen und Burgenländer im vorigen Jahrhundert in mehreren Wellen ausgewandert seien, bedauert Eduard Nicka : „Chicago ist ein bissl weggebrochen“.

Der Kern der kleinen Delegation kommt aus New York, wo rund um den vor mehr als hundert Jahren gegründeten „Ersten Burgenländer Kranken-Unterstützungsverein New York“ die Verbundenheit mit der alten Heimat hochgehalten wird.

Insgesamt sind im 20. Jahrhundert in drei Wellen rund 52.000 Burgenländer ausgewandert , weiß Historiker Gert Polster . Schon vor dem Ersten Weltkrieg, als das Burgenland noch zur ungarischen Reichshälfte gehörte, verließen 26.000 Menschen Deutsch-Westungarn. Weitere 20.000 kehrten dem armen Bundesland in der Zwischenkriegszeit den Rücken, 6.600 waren es nach dem Zweiten Weltkrieg.

So hat im Rahmen des sonntäglichen Picknicks in Moschendorf auch die „Miss Burgenland New York“ einen Auftritt. Heuer ist das Freida O‘Purk, deren Großvater einst Harmisch im Bezirk Oberwart verlassen hat, um sich in den Vereinigten Staaten eine neue Existenz aufzubauen.

Laut Nicka ist in Zusammenarbeit mit dem Land Burgenland auch ein Jugendcamp für 14- bis 18-jährige Nachfahren von Auslandsburgenländern geplant. Sie sollen eingeladen werden, eine Woche bis zehn Tage im Burgenland zu verbringen, um „ihre Wurzeln besser kennenzulernen“.