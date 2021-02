Familie Habesohn bittet zu Tisch

Langfristig will der 36-Jährige, der seine erfolgreiche Spielerkarriere nun als Teamchef beendet, eine neue Generation aufbauen, um an die großen Erfolge vergangener Jahre anzuschließen – Höhepunkt war zweifellos Werner Schlagers Einzel-Weltmeistertitel im Jahr 2003. „Das zu wiederholen, ist natürlich wahnsinnig schwer“, ist sich Habesohn bewusst. „Weil Tischtennis eine so komplexe Sportart ist und so viele verschiedene Faktoren zusammenspielen müssen.“ Aber Österreich verbucht seit 25 Jahren weltweit kontinuierlich große Erfolge.