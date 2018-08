Burgenland: Aufregung wegen 8,88 km langer Wanderroute

Für Aufregung in den Sozialen Medien sorgte am Wochenende eine Einladung der Wandergilde Hirschenstein zum Wandertag in Glashütten, Bezirk Oberpullendorf. Am 15. August wird gewandert, die Streckenlänge beträgt 8,88 Kilometer. Der Obmann der Gilde, Harald Müller, ist auch FPÖ-Gemeinderat in Lockenhaus.