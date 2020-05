Aufregung um Strafe für Hilfsprojekt

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Donnerstag die Nachricht in den sozialen Netzwerken: "Bürgermeister Thomas Steiner verhängt über Tafelobfrau Andrea Roschek eine Geldstrafe von 950 Euro oder 59 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe". Die Community war schockiert, ein regelrechter Shitstorm brach über den Eisenstädter Bürgermeister herein. Die Menschen konnten und wollten nicht verstehen, warum ein Verein, der sich für Notleidende einsetzt, eine derartige Strafe bekommt.

Tatsache ist, dass derzeit ein Verwaltungsstrafverfahren aufgrund einer Anzeige des Lebensmittelinspektors läuft. Anlass dafür war eine anonyme Anzeige wegen unbefugter Gewerbeausübung sowie der Nichteinhaltung der Hygienevorschriften.