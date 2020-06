Aufregung über Schleifung

Sie würden dem Hauptplatz Atmosphäre, Charakter und ein unverwechselbares Aussehen verleihen, erklärt Milleschitz. Wenn man sie beseitige, seien dies "unwiederbringliche Verluste für unsere Gemeinde". Sie sehe es auch den Kindern gegenüber verpflichtend, historische Bausubstanz zu erhalten und ihnen nicht nur moderne Bauten und uniforme Siedlungen ohne Geschichte und Charakter zu hinterlassen.

Bürgermeisterin Gabriele Nabinger von der SPÖ will es sich nicht leicht machen. Sie befindet sich ein wenig in der Zwickmühle und würde gerne beiden Recht geben. Am 13. Mai soll im Gemeinderat eine Entscheidung fallen. Aber: "In dieser Frage gibt es – quer durch alle Fraktionen– keine einhellige Meinung." Sie glaubt, "dass wir in Richtung Volksbefragung gehen."