Aufregung über Afrikaner in Eisenstadt

Die Verunsicherung unter den Anrainern in der Eisenstädter Gölbeszeile war Dienstag groß. Die Tür zum sogenannten Polizeianhaltezentrum stand offen. Menschen afrikanischer Abstammung gingen ein und aus. Rasch verbreitete sich die Nachricht, Eisenstadt sei nun eine Art Mini-Traiskirchen geworden, das 22 illegale Grenzgänger aufgenommen hat.



Konkret handelt es sich bei den Asylwerbern um jene 22 Menschen aus Somalia, die am Wochenende von einem Schlepper zwischen Parndorf und Neusiedl am See abgesetzt worden waren. Dieser hatte den Flüchtlingen erzählt, Wien sei jetzt nur noch ein paar Minuten entfernt. Tatsächlich aber befanden sich die Afrikaner mitten in der pannonischen Tiefebene, wo sie schließlich aufgegriffen wurden.



Da Traiskirchen voll ist, entschied man sich seitens des Innenministeriums, die Asylwerber im Eisenstädter Schubgefängnis in der Gölbeszeile unterzubringen, bis sie Richtung Ungarn abgeschoben werden können.



"Bei diesen Menschen handelt es sich aber um keine Schubhäftlinge, es ist auch keiner von ihnen straffällig geworden. Auf sie trifft das sogenannte gelindere Mittel zu. Also die Unterbringung in einem Beherbergungsbetrieb. Da wir aber in der Umgebung keinen zur Verfügung haben und das Schubgefängnis derzeit frei ist, wurden sie hier aufgenommen", erklärt man seitens der Polizei. Die Menschen hätten das Recht sich frei zu bewegen, daher stehe die Gefängnistür auch offen.