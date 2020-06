Auf dem Rad nach Griechenland

Die einen fliegen nach Griechenland, um sich dort zu erholen, für andere, nämlich für zwei Athleten aus dem Nordburgenland und einen Niederösterreicher, hat der Trip in den Süden rein gar nichts mit Erholung und Entspannung zu tun. Sie nehmen die 1900 Kilometer nach Athen auf ihren Rennrädern in Angriff. In fünf bis sechs Tagen wollen Heinrich Enz aus Weiden am See, Robert Lang aus Neusiedl am See und Michael Strasser aus Trautmannsdorf, Nö., die Strecke inklusive 11.000 Höhenmetern bewältigen.

Kurz vor dem Start am Donnerstag um 6 Uhr Früh in Weiden hatten die drei Sportler noch gut lachen. Es wurde über den ersten Einkehrschwung bei einer Fast-Food-Kette, wo man sich mit Burger und Pommes stärken wollte, gescherzt.