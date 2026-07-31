Auch das Burgenland könnte riesiges „Google-Rechenzentrum“ bekommen

In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist offenbar ein Rechenzentrum geplant, das laut profil eine ähnliche Dimension wie das umstrittene Google-Projekt im oberösterreichischen Kronstorf (Bezirk Linz-Land) erreichen könnte. Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ) bestätigte am Freitag auf APA-Anfrage, dass er über ein mögliches Datencenter informiert worden sei. Näheres werde er aber erst bei einem Termin Mitte August erfahren.

Das Grundstück bei der A4-Autobahnabfahrt Mönchhof gehört der Wirtschaftsagentur Burgenland. Im Zuge des Umwidmungsprozesses zum interkommunalen Businesspark wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass darauf ein Rechenzentrum entstehen soll. Viel mehr habe er seither nicht erfahren, sagte Zapfl gegenüber der APA: „Ich renne der Information schon sehr lange nach.“