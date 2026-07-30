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Fußball

Horitschon scheitert auch in der dritten Instanz beim ÖFB

ASK Horitschon scheitert auch beim ÖFB mit Protest gegen Abstieg. Entscheidung des BFV bleibt aufrecht, Saisonstart mit 16 Teams fix.
30.07.2026, 10:24

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Fußballspiel mit zwei Bällen und den Beinen einer Spielerin auf dem Rasen.

Der ASK Horitschon ist mit seinem Protest gegen den Abstieg aus der Fußball-Landesliga auch in dritter Instanz gescheitert. Nachdem bereits zwei Gremien des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) den Einspruch abgewiesen hatten, bestätigte nun auch der ÖFB die Entscheidung.

Ausgangspunkt der Causa war das Saisonende am 6. Juni. Horitschon gewann zwar sein letztes Spiel, musste aber dennoch den Gang in eine tiefere Liga antreten. Am Ende waren drei Teams punktegleich: Horitschon, Siegendorf und Klingenbach. Zwei davon mussten absteigen.

Direktes Duell entschied

Im Normalfall entscheidet in einem solchen Fall eine Dreiertabelle, die aus den direkten Duellen der drei punktegleichen Mannschaften erstellt wird. In dieser Wertung wäre Horitschon nicht abgestiegen. Der Burgenländische Fußballverband zog jedoch nur das direkte Duell zwischen Klingenbach und Horitschon heran. Hintergrund war eine Strafe gegen Siegendorf im Laufe der Saison, aufgrund derer das Team bei Punktegleichheit zurückgereiht wurde. Damit blieb Klingenbach in der Liga.

https://burgenland.orf.at/stories/3364645/Horitschon legte daraufhin Protest ein. Dieser wurde zunächst vom Spielausschuss und anschließend vom Protestsenat des Verbands abgewiesen. Nun bestätigte auch der ÖFB die Entscheidung.

Start mit 16 Vereinen

Für den Verein kam die Entwicklung wenig überraschend. Der Sportliche Leiter Lukas Poglitsch erklärte gegenüber dem ORF Burgenland, man werde intern beraten, wie es weitergeht. Sollte der Klub den Rechtsweg weiter beschreiten, wäre als nächste Instanz der Oberste Gerichtshof möglich.

Wenn ein Dorf Geschichte schreibt

Fix ist jedoch bereits der sportliche Neustart: Horitschon wird die kommende Saison in der 2. Liga beginnen. Auch für die übrigen Vereine gibt es nun Klarheit. Die Landesliga startet in etwas mehr als einer Woche mit 16 Teams.

Oberpullendorf Eisenstadt
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