Horitschon scheitert auch in der dritten Instanz beim ÖFB

Der ASK Horitschon ist mit seinem Protest gegen den Abstieg aus der Fußball-Landesliga auch in dritter Instanz gescheitert. Nachdem bereits zwei Gremien des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) den Einspruch abgewiesen hatten, bestätigte nun auch der ÖFB die Entscheidung.

Ausgangspunkt der Causa war das Saisonende am 6. Juni. Horitschon gewann zwar sein letztes Spiel, musste aber dennoch den Gang in eine tiefere Liga antreten. Am Ende waren drei Teams punktegleich: Horitschon, Siegendorf und Klingenbach. Zwei davon mussten absteigen.

Direktes Duell entschied

Im Normalfall entscheidet in einem solchen Fall eine Dreiertabelle, die aus den direkten Duellen der drei punktegleichen Mannschaften erstellt wird. In dieser Wertung wäre Horitschon nicht abgestiegen. Der Burgenländische Fußballverband zog jedoch nur das direkte Duell zwischen Klingenbach und Horitschon heran. Hintergrund war eine Strafe gegen Siegendorf im Laufe der Saison, aufgrund derer das Team bei Punktegleichheit zurückgereiht wurde. Damit blieb Klingenbach in der Liga.