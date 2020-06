Arnold: "Alles war ein riesiger Bluff"

Knapp 13 Monate ist es her, da präsentierte Generaldirektor Stefan Ottrubay im März 2011 stolz seinen neuen künstlerischen Leiter für die Sparte Musik im Hause Esterházy: Joachim Arnold.

Unter der Federführung des Deutschen wollte man wieder verstärkt an jene Traditionen anknüpfen, "die die Fürstenfamilie einst auszeichneten: die Pflege und Förderung der Musik", so Ottrubay. Arnold wäre laut Konsulentenvertrag vom 1. September 2010 bis zum 31. August 2015 mit der künstlerischen Leitung der Opernfestspiele St. Margarethen (OFS) betraut und für die musikalische Programmierung der Veranstaltungen im Schloss zuständig gewesen. Seine neue Aufgabe bezeichnete Arnold damals als "umwerfend". So richtig umgeworfen hat es ihn aber erst ein paar Monate später.

"Ich musste feststellen, dass das alles nur ein riesiger Bluff war. Entgegen den Ankündigungen wurde mir plötzlich mitgeteilt, dass ich nach der Produktion von Don Giovanni nicht mehr künstlerischer Leiter der Opernfestspiele sein werde", erklärt Arnold. Denn bis Ende 2013 hat Wolfgang Werner, Gründer der OFS, einen Vertrag mit Esterházy und somit auch das Sagen, wer künstlerischer Leiter ist. Arnold hätte also erst frühestens 2014 im Steinbruch inszenieren können.