Arbeitsplätze übers Internet

Dass es um die Arbeitsmarktsituation im Burgenland nicht zum Besten steht (siehe Artikel unten) ist allgemein bekannt. Dass das Fashion Outletcenter und das McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf an die 3000 Arbeitsplätze im Neusiedler Bezirk schafft, ist ebenfalls bekannt. Nicht so bekannt ist, dass Erlinger Immobilien ein Fachmarktzentrum Mitte März hier eröffnet und 300 neue Arbeitsplätze schafft. Und auch nicht so bekannt ist es, dass in diesem Handelszentrum immer wieder Mitarbeiter gesucht werden.

Vor rund zwei Monaten haben Landeshauptmann Hans Niessl, AMS-Geschäftsführerin Helena Sengstbratl, der Manager Director vom Fashion Outletcenter, Thomas Reichenauer und Mario Schwann, Center Manager vom Outlet, die Köpfe zusammengesteckt und darüber nachgedacht, wie man für dieses Zentrum Arbeitsplätze anbieten könnte.

Herausgekommen ist eine Jobplattform für Arbeitsuchende in den Bereichen Verkauf und Kassa, Lager, Gastronomie und Gebäudebewirtschaftung. Die AMS-Plattform wird Stellen in und um die Outlets in Parndorf vermitteln.

Arbeitsplätze zu schaffen und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sei eine zentrale Aufgabe, sagt Landeshauptmann Niessl: "Deshalb haben wir im Vorjahr den Beschäftigungspakt beschlossen mit dem Ziel, in der Region Arbeitsplätze zu schaffen. Die Plattform ist ein konkretes Ergebnis davon. Das AMS und die Center-Betreiber haben in kürzester Zeit ein Konzept erarbeitet."