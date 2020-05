Antrittsbesuch: Mikl-Leitner streut Rosen

Ob der Himmel von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (VP), Landeshauptmann Hans Niessl (SP) und dessen Vize Franz Steindl (VP) voller Geigen hängt, das kann man nicht so deutlich sagen. Dass das Verhältnis zwischen der Innenministerin und den beiden Burgenland-Chefs ein weitaus besseres ist als noch vor eineinhalb Jahren mit Mikl-Leitners Vorgängerin Maria Fekter, das steht wohl außer Zweifel. Damals war Steindl von der Vorgangsweise Fekters "ehrlich enttäuscht" als sie in Eberau ein Aufnahmezentrum bauen wollte; Niessl warf Fekter gar "Versagen" vor.



Heute ist die Stimmung eine ganz andere. Man habe nämlich in einem "sehr guten und konstruktiven" Gespräch die Vorbereitung für einen Sicherheitspakt für das Burgenland besprochen. Dieser soll in den nächsten Monaten vorbereitet und im Herbst unterschrieben werden.



Vom Ausbildungslehrgang für Polizisten, der im Jahr 2012 im Burgenland starten werde, über die Umsetzung eines neuen und modernen Funksystems bis hin zu präventiven Maßnahmen, die man im Bereich Sicherheit setzen könne - all das werde im Sicherheitspakt enthalten sein, war die Rede. Zusammengestellt wird dieser von Vertretern des Landes und des Innenministeriums.