Antritt zur "Liederreise" durchs Land

Ob Mailänder Scala, New Yorker Met, Wigmore Hall in London oder Wiener und Münchner Staatsoper. Angelika Kirchschlager hat bereits alle bedeutenden Häuser besungen. Um speziell das klassische Lied von großen Podien hin an kleine Bühnen zu bringen, begibt sich die österreichische Mezzosopranistin bis Oktober auf " Liederreise", die durch Österreich bis nach Südtirol führt.

"Seit Beginn meiner Karriere liegen mir Liederabende besonders am Herzen, und ich habe immer davon geträumt, dass möglichst viele Menschen mit dieser spannenden Kunstform in Berührung kommen und die große emotionale Bereicherung erfahren können, die davon ausgeht", schwärmt die gebürtige Salzburgerin. In den Bann dieses Genres möchte sie gemeinsam mit dem Pianisten Robert Lehrbaumer Konzertbesucher ziehen, Auftakt feiert diese Mission am Samstag im Kulturzentrum Oberschützen.

Dass klassische Lieder längst zum Volksgut gehören, es für deren Genuss keiner Vorbildung bedarf und sie Momente des Innehaltens und der Besinnung auf das Schöne bieten, möchte das Duo beispielsweise mit Franz Schuberts "Forelle" und seinem "Erlkönig" demonstrieren. Aus der Feder von Johannes Brahms findet sich dessen "Wiegenlied" im Repertoire. Die Aufforderung "Komm’ lieber Mai und mache" stammt von Wolfgang Amadeus Mozart.

Sa., 9. Juni, 19.30 Uhr, KUZ Oberschützen, Hauptplatz 8; Eintritt: 30 / 25 / 20 €; Karten: 03353 / 6680-22 (KUZ), 01 / 96096 (Ö-Ticket) sowie in der Kurverwaltung Bad Tatzmannsdorf; www.bgld-kulturzentren.at