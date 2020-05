Ankick für touristische Achterkette

Das österreichische Nationalteam, das kroatische Nationalteam, Rapid, Austria, Schalke 04, Borussia Dortmund, Lazio Rom, Newcastle United, Fenerbahce Istanbul - das Burgenland hat schon eine Vielzahl prominenter Mannschaften beheimatet. Der Schweiß floss dabei in Strömen, so mancher Muskelkater fuhr nach harten Einheiten seine quälenden Krallen aus, und doch behielten Trainer und Spieler ihre Aufenthalte in bester Erinnerung.



Teamkapitän Christian Fuchs etwa, mit seinem neuen Klub Schalke 04 im Sommer in Stegersbach auf Trainingslager und mit der rot-weiß-roten Equipe bereits Stammgast in Bad Tatzmannsdorf: "Die Bemühungen der Destinationen, vor allem wenn es um spezielle Wünsche geht, ist sehr groß. Ganz wichtig sind die kurzen Wege, dass man den Platz in fünf Minuten erreichen kann. Die Kombination mit den Regenerationsmöglichkeiten ist ideal." Christopher Trimmel genießt den Heimvorteil, stammt der Rapid-Akteur doch aus Mannersdorf an der Rabnitz. "Ich kann nur Positives berichten. Mit Rapid war ich zur Vorbereitung im Lauftrainingslager in Lutzmannsburg - ein perfektes Umfeld."