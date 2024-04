Andersen-Preis für Kinderbuchautor Heinz Janisch

Der internationale Hans-Christian-Andersen-Preis 2024 geht an den burgenländischen Kinderbuchautor Heinz Janisch , der damit für sein Lebenswerk gewürdigt wird, teilte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag mit.

Janisch wurde am 19. Jänner 1960 in Güssing geboren und studierte Germanistik. Heute lebt er in Wien und im Burgenland. Der Autor, der als Ö1-Journalist vor allem als Redakteur der Porträt-Reihe "Menschenbilder" bekannt ist, veröffentlichte zahlreiche Bücher für Erwachsene, seine Vorliebe seien jedoch Kinder- und Jugendbücher, die in zwölf Sprachen übersetzt wurden, hieß es in der Aussendung.

Zahlreiche Preise für viele Bücher

Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählt der Band "Ich schenk dir einen Ton aus meinem Saxophon" (1999), für den er mit dem Kinder-und Jugendbuchpreis der Stadt Wien bedacht wurde. Mit "Die Prinzessin auf dem Kürbis" gewann er im selben Jahr den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Beide Auszeichnungen erhielt er viele weitere Male.