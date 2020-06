Die dritte Ausbaustufe steht vor der Tür. Ende 2014 wird das Land über 398 Windkrafträder verfügen. Es ist nicht vorgesehen – wie es derzeit aussieht –, neue Flächen zu erschließen. "Es könnte noch eine Optimierung erfolgen (stärkere Windräder, vielleicht auch mehr an gleicher Stelle, Anm.), aber an weitere Windparks ist nicht gedacht", sagt Landeshauptmann Niessl. Vielleicht in Grenznähe, aber da müsste man mit den Nachbarn sprechen, erklärte Niessl.

Weitere 400 Windräder werde es in Zukunft nicht geben, so Karl Schellmann, Klimasprecher des WWF-Österreich. Und sowohl Michael Dvorak von BirdLife als auch Gregori Stanzer von Österreichischen Institut für Raumplanung meinen unisono: "Wir haben nicht mehr viel Potenzial."

Dennoch, WWF und BirdLife sind voll des Lobes: "Das Burgenland verzeichnete in den vergangenen 15 Jahren eine beispiellos Entwicklung in Bezug auf Nutzung erneuerbare Energien", sagt Schellmann. Es habe sich vom reinen Energieimporteur zur rechnerisch stromautarken Vorzeigeregion entwickelt, obwohl die Region ein ökologisch höchst sensibles als touristisch bedeutsames Gebiet sei. "So manche Bundesländer könnten sich am Burgenland ein Beispiel nehmen." Entscheidend dafür sei ein Bekenntnis der politischen Entscheidungsträger zur erneuerbaren Energie und zum Naturschutz, ein regionales Rahmenkonzept, die Einbeziehung der Vertreter der Raumordnung sowie die positive Haltung zur Windenergie der Bevölkerung.