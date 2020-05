"Amun" spürte Sprengkörper auf

Es dürfte noch von Silvester stammen. Einen gefährlichen Fund machte Freitagfrüh ein Polizeihund in Siegendorf, Bezirk Eisenstadt-Umgebung. In der Nähe des Pusztahofes – dort hielten früher Assistenzsoldaten traditionell ihre Weihnachtsfeier ab – spürte der Belgische Schäferhund Amun in Begleitung seines Polizeihundeführers Erich Bandat einen selbstgebastelten, rund 13 Zentimeter langen Sprengkörper auf. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um ein Silvester-Überbleibsel handeln dürfte.

„Wir waren um 8.30 Uhr im Grenzgebiet bei der Puszta auf Fußstreife“, schildert Bandat im KURIER-Gespräch. „Hier sind wir öfter unterwegs. An einem Baum hat Amun aber etwas wahrgenommen und ist auf Platz gegangen.“ Das Zeichen für den Hundeführer, dass sein zweijähriger Schützling, der auf das Aufstöbern von Gegenständen trainiert ist, etwas entdeckt hat. „Ich selbst hätte durchaus drüber hinwegschauen können“, lobt der Beamte von der Polizeiinspektion Wulkaprodersdorf die Spürnase seines Hundes. Auf den ersten Blick habe es wie ein Stück Wasserleitungsrohr ausgesehen, an beiden Enden mit Pfropfen – wäre da nicht eine Zündschnur gewesen. „Da stand für mich fest, dass das explosiv ist, und ich habe einen Sprengstoff-Experten verständigt.“ Ein Beamter der Landespolizeidirektion habe den Fund dem Entschärfungsdienst zum Abtransport übergeben.