Kälte auf dem Arbeitsmarkt: Mehr Arbeitslose, aber Trendwende in Sicht

Im Burgenland waren Ende Dezember 12.136 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulung – ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 10.571 Personen waren aktiv auf Jobsuche, 1.565 befanden sich in AMS-Schulungen. Die Zahl der Beschäftigten lag bei rund 109.000, leicht unter dem Vorjahreswert (–0,2 %).

Die Arbeitslosenquote betrug 8,8 Prozent. Besonders betroffen waren Frauen (+10 %), während die Arbeitslosigkeit bei Männern nur um 0,7 % stieg. Laut AMS-Landesgeschäftsführerin Karin Steiner sei der Anstieg teilweise statistisch erklärbar – dennoch bleibe die Lage angespannt: „Wir rechnen mit einer Erholung frühestens im zweiten Halbjahr 2026, wenn die wirtschaftliche Entwicklung wieder anzieht.“ Regionale Schwerpunkte Den größten Anstieg verzeichneten Stegersbach/Jennersdorf (+9 %) , Oberwart (+8 %) und Neusiedl am See (+6,7 %) . Ein Rückgang wurde nur in Mattersburg (–5,6 %) registriert.

, und . Ein Rückgang wurde nur in registriert. Die Langzeitarbeitslosigkeit stieg um 7,5 % , und auch bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen gab es ein Plus von 5,3 % . Unter Jugendlichen unter 25 Jahren nahm die Zahl der Arbeitssuchenden um 6,2 % zu.

stieg um , und auch bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen gab es ein Plus von . Unter Jugendlichen unter 25 Jahren nahm die Zahl der Arbeitssuchenden um zu. Die Zahl der offenen Stellen sank deutlich – um 17 % auf 979 Positionen. Besonders stark betroffen waren Handel, Tourismus und Arbeitskräfteüberlassung. Lehrlingscastings ab Jänner 2026 Um der Entwicklung am Arbeitsmarkt entgegenzuwirken, startet das AMS Burgenland gemeinsam mit Wirtschaftskammer und Bildungsdirektion wieder die Lehrlingscastings. Ab 15. Jänner bringen diese Veranstaltungen in allen Bezirken Jugendliche und Betriebe zusammen.

Das Ziel: persönliche Begegnungen und direkte Lehrchancen. Jugendliche können sich vor Ort bewerben und in kurzen Gesprächen bei Unternehmen vorstellen. Die ersten Termine sind: 15. Jänner – Bauermühle Mattersburg

– Bauermühle Mattersburg 16. Jänner – Rathaus Oberpullendorf

– Rathaus Oberpullendorf 22. Jänner – Polytechnische Schule Stegersbach

– Polytechnische Schule Stegersbach 27. Jänner – Polytechnische Schule Jennersdorf

– Polytechnische Schule Jennersdorf 3. Februar – Wirtschaftskammer Oberwart

– Wirtschaftskammer Oberwart 19. Februar – Wirtschaftskammer Eisenstadt

– Wirtschaftskammer Eisenstadt 24. Februar – Polytechnische Schule Neusiedl am See „Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg“, betont AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. „Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen Jugendliche in den BerufsInfoZentren (BIZ) bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und mit Tipps für Bewerbungsgespräche.“