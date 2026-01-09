Kälte auf dem Arbeitsmarkt: Mehr Arbeitslose, aber Trendwende in Sicht
Zusammenfassung
- Die Arbeitslosigkeit im Burgenland stieg im Dezember 2025 laut AMS um 3,1 Prozent auf 12.136 Personen.
- Besonders betroffen sind Frauen und der Süden des Landes – gleichzeitig gibt es deutlich weniger offene Stellen.
- Mit den AMS-Lehrlingscastings ab Jänner 2026 sollen Jugendliche und Betriebe in allen Bezirken zusammengebracht werden, um neue Lehrstellenchancen zu schaffen.
Im Burgenland waren Ende Dezember 12.136 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulung – ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 10.571 Personen waren aktiv auf Jobsuche, 1.565 befanden sich in AMS-Schulungen. Die Zahl der Beschäftigten lag bei rund 109.000, leicht unter dem Vorjahreswert (–0,2 %).
Die Arbeitslosenquote betrug 8,8 Prozent. Besonders betroffen waren Frauen (+10 %), während die Arbeitslosigkeit bei Männern nur um 0,7 % stieg. Laut AMS-Landesgeschäftsführerin Karin Steiner sei der Anstieg teilweise statistisch erklärbar – dennoch bleibe die Lage angespannt: „Wir rechnen mit einer Erholung frühestens im zweiten Halbjahr 2026, wenn die wirtschaftliche Entwicklung wieder anzieht.“
Regionale Schwerpunkte
- Den größten Anstieg verzeichneten Stegersbach/Jennersdorf (+9 %), Oberwart (+8 %) und Neusiedl am See (+6,7 %). Ein Rückgang wurde nur in Mattersburg (–5,6 %) registriert.
- Die Langzeitarbeitslosigkeit stieg um 7,5 %, und auch bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen gab es ein Plus von 5,3 %. Unter Jugendlichen unter 25 Jahren nahm die Zahl der Arbeitssuchenden um 6,2 % zu.
- Die Zahl der offenen Stellen sank deutlich – um 17 % auf 979 Positionen. Besonders stark betroffen waren Handel, Tourismus und Arbeitskräfteüberlassung.
Lehrlingscastings ab Jänner 2026
Um der Entwicklung am Arbeitsmarkt entgegenzuwirken, startet das AMS Burgenland gemeinsam mit Wirtschaftskammer und Bildungsdirektion wieder die Lehrlingscastings. Ab 15. Jänner bringen diese Veranstaltungen in allen Bezirken Jugendliche und Betriebe zusammen.
Das Ziel: persönliche Begegnungen und direkte Lehrchancen. Jugendliche können sich vor Ort bewerben und in kurzen Gesprächen bei Unternehmen vorstellen. Die ersten Termine sind:
- 15. Jänner – Bauermühle Mattersburg
- 16. Jänner – Rathaus Oberpullendorf
- 22. Jänner – Polytechnische Schule Stegersbach
- 27. Jänner – Polytechnische Schule Jennersdorf
- 3. Februar – Wirtschaftskammer Oberwart
- 19. Februar – Wirtschaftskammer Eisenstadt
- 24. Februar – Polytechnische Schule Neusiedl am See
„Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg“, betont AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. „Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen Jugendliche in den BerufsInfoZentren (BIZ) bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und mit Tipps für Bewerbungsgespräche.“
Neben der Unterstützung junger Menschen bietet das AMS auch Serviceleistungen für Unternehmen, etwa bei der Suche nach passenden Lehrlingen oder bei Förderungen. Anmeldungen für Betriebe sind online über das AMS möglich, Schulen und Jugendliche melden sich über die jeweiligen Polytechnischen Schulen oder direkt beim AMS an.
Informationen gibt es in allen AMS-BerufsInfoZentren des Landes – etwa in Eisenstadt, Neusiedl, Oberpullendorf, Oberwart und Stegersbach/Jennersdorf – sowie über die ServiceLine unter +43 50 904 140. Sengstbratl betont: „Wir schaffen eine Plattform für Begegnungen und konkrete Perspektiven – damit Jugendliche im Burgenland ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten können.“
