Eisenstadt: Prozess nach Messerattacke beim Neufelder Seefest

Das Landesgericht im Justizzentrum Eisenstadt.
Prozess in Eisenstadt: Mann wegen Messerattacke beim Neufelder Seefest angeklagt – Tötungsabsicht bestritten.
08.01.26, 14:33

Zusammenfassung

  • In Eisenstadt steht ein 34-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht.
  • Er soll beim Neufelder Seefest auf den neuen Partner seiner Ex-Freundin eingestochen haben.
  • Der Angeklagte zeigte sich „tatsachengeständig“, bestritt aber eine Tötungsabsicht.

Vor dem Landesgericht Eisenstadt muss sich ein 34-jähriger Mann wegen versuchten Mordes verantworten. Der Angeklagte soll im Juli 2025 beim Neufelder Seefest auf den neuen Begleiter seiner Ex-Freundin eingestochen und ihm mehrere bis zu acht Zentimeter tiefe Stichwunden zugefügt haben.

"Ich geh’ über Leichen": Freund aus Eifersucht niedergestochen

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann „tatsachengeständig“, betonte aber: „Ich wollte ihn nicht töten.“ Ein Urteil soll am Nachmittag fallen.

Trennung nicht verkraftet

Laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt konnte der Beschuldigte die Trennung im Februar 2025 nicht verkraften und soll seine frühere Partnerin über Monate gestalkt haben. Beim Seefest sei es zu einem Streit gekommen, bei dem der Mann ein Messer gezückt und mindestens sechsmal zugestochen habe – vor allem in den Oberkörper- und Brustbereich des Opfers.

Gemauertes Hakenkreuz: Dienstverhältnis mit Lehrer beendet

Die Verteidigerin Astrid Wagner bezeichnete den Vorwurf des versuchten Mordes als „falschen Paragrafen“. Ihr Mandant habe nicht gezielt zugestochen, sondern in einer emotionalen Ausnahmesituation gehandelt.

Der Angeklagte erklärte, er habe mit dem Messer „nur herumgefuchtelt“ und niemanden verletzen wollen. Ein Sachverständiger kam hingegen zum Schluss, dass die Wunden auf eine gezielte, kräftige Stichbewegung schließen lassen.

Das spätere Opfer war früher ein Freund des Angeklagten. Beide hatten gemeinsam eine Firma aufgebaut, in der zeitweise auch die Ex-Freundin tätig war. Nach der Trennung habe der Mann gehofft, die Beziehung wiederherstellen zu können, und interpretierte eigene Kontakte als „Anzeichen“. Im Nachhinein, sagte er, sei ihm klar, „dass das zu viel war“.

