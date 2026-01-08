Gemauertes Hakenkreuz: Dienstverhältnis mit Lehrer beendet

Nach dem Vorfall um ein im Unterricht entstandenes Hakenkreuz an einer burgenländischen Berufsschule ist der betroffene Lehrer nicht mehr im Schuldienst. Das Arbeitsverhältnis wurde einvernehmlich beendet. Die behördlichen Untersuchungen laufen weiter, wie die Kronen Zeitung berichtet .

Der Berufsschullehrer war nach Bekanntwerden des Falls zunächst von seiner Tätigkeit freigestellt worden. Nun beantragte er selbst die Beendigung seines Dienstverhältnisses, dem wurde seitens der Bildungsdirektion Burgenland zugestimmt.

Ermittlungen laufen

Ausgangspunkt der Affäre war ein Arbeitsauftrag, bei dem Schülerinnen und Schüler ein Hakenkreuz aus Ziegeln errichten sollten. Die Schulleitung brachte daraufhin eine Anzeige ein. Der Unterricht fand auf dem Gelände der Keramikschule statt.