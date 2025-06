Uhudler unter Druck: Rebzikade breitet sich im Südburgenland aus

Derzeit sind im Burgenland drei Gemeinden betroffen: Eltendorf, Heiligenkreuz und Gaas. Auf den ersten Blick ist die Zikade harmlos – doch sie überträgt jene Phytoplasmen, die sich in den Siebröhren der Rebe einnisten und den Stock dauerhaft schädigen. „In weiterer Folge verlieren die Pflanzen ihre Produktivität und werden selbst zu Infektionsquellen“, sagte Daniel Pachinger von der Landwirtschaftskammer in einem Online-Bericht (Link) des ORF Burgenland. Trotz des Befalls in drei Gemeinden sehen die zuständigen Stellen die diesjährige Uhudler- und Weinernte im Burgenland nicht unmittelbar in Gefahr. Rodung und Sicherheitszonen als Antwort Die Amerikanische Rebzikade wurde in Österreich erstmals 2004 entdeckt und breitet sich seither aus. 2023 wurde ihr Vorkommen an 113 Standorten überwacht – mit Schwerpunkten in der Südoststeiermark und im Burgenland. Anders als klassische Schädlinge wirkt sie nicht durch Fraß, sondern überträgt durch Saugen an infizierten Reben die Krankheit. Besonders gefährlich sind dabei die adulten, flugfähigen Tiere ab Mitte Juli.

© Privat Die Uhudlerernte des heurigen Jahres ist laut Experten nicht in Gefahr.

Wird in einem Weingarten ein Befall festgestellt, muss der betroffene Rebstock entfernt werden. Rund um diesen Punkt wird eine 500-Meter-Zone eingerichtet, innerhalb derer intensiv kontrolliert wird. Die Kontrolle erfolgt per Sichtprüfung: Bei jedem Monitoring werden 400 Blätter pro Anlage untersucht. Uhudlertrauben unter Beobachtung Am Hochkogel bei Eltendorf reifen derzeit die Uhudlertrauben. Auch hier ist die Rebzikade aktiv. Sie legt ihre Eier an die Rinde der Reben, die Larven schlüpfen im Mai, durchlaufen fünf Entwicklungsstadien und sind ab Juli übertragungsfähig. Besonders problematisch wird es, wenn alte, nicht gepflegte Weingärten in der Umgebung stehen. „Durch die steigenden Temperaturen und die zunehmende Zahl an ungepflegten Weingärten findet die Rebzikade ideale Bedingungen vor“, so Winzer Josef Pfeiffer im ORF.