Altes Handwerk neu „aufgebürstet“

In der Werkstatt von Melanie Eckhardt stehen die Maschinen kaum jemals still. Bereits in dritter Generation führt die 43-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Gerald den Familienbetrieb weiter. 1951 hat ihr Großvater das Unternehmen in Mattersburg gegründet. Vier bis fünf Bürstenerzeuger habe es damals alleine in Mattersburg gegeben. „Heute betreiben wir die einzige Bürstenerzeugung im Burgenland“, erzählt die Firmenchefin.

2001 hat sie den Betrieb übernommen – nicht ohne vorher das Handwerk selbst von der Pike auf zu erlernen. Während der Opa noch mit Kehr-, Wasch- und Schrubbbesen das Sortiment ausfüllte, ist die Angebotspalette heute vielschichtiger. Mehrere hundert Bürsten und Besen gibt es im Geschäft zu kaufen. Eckhardts Ziel ist es, altes Handwerk mit neuen Ideen wiederzubeleben. „Wir stellen vor allem Nischenprodukte her, die man in der Massenproduktion nicht bekommt.“