Als Kind im Kampf gegen Faschismus

Nachdem die Mutter 1941 stirbt und der Vater 1940 zur Wehrmacht eingezogen wird, schließt sich das junge Mädchen der linken Widerstandsgruppe „Gustav Adolf Neustadl’ an. Die Ziele der Gruppe waren u. a. Witwen hingerichteter Widerstandskämpfer mit Lebensmittel zu unterstützen und das Verteilen von Flugblättern gegen den Faschismus.

Für ihren Einsatz um andere und ihren Kampf um Gerechtigkeit musste Käthe Sasso teuer bezahlen. „Am 21. August 1942 standen zwei Gestapo-Männer vor der Tür. Sie haben das ganze Haus durchsucht, aber nichts gefunden. Dann haben sie mich mitgenommen.“

Die Anklage lautete auf „Vorbereitung zum Hochverrat“, darauf stand die Todesstrafe.Weil sie noch minderjährig war, entging Käthe Sasso der Hinrichtung.

Ein Monat war sie in Einzelhaft, musste Verhöre über sich ergehen lassen. „Ich hatte soviel Kraft, nichts zuzugeben, was nicht sein musste.“

„Ohne Zusammenhalt und Solidarität unter den Häftlingen hatte man fast keine Überlebenschance.“ Ständig musste sie miterleben, wie Mithäftlinge, zu denen sie eine innige Verbindung aufgebaut hatte, hingerichtet wurden. „Köpfler“ nennt Sasso jene, die im Landesgericht Wien geköpft worden waren. 1200 Menschen waren es.

Fast zwei Jahre war Sasso in Haft, danach kam sie nach Berlin, bis sie kurz darauf mit 13 anderen Häftlingen ins KZ Ravensbrück überstellt wurde. „Da waren nicht nur Linke, sondern auch Christliche dabei“, sagt Sasso. Im KZ lernte sie Burgenland-Kroatin Hanna Sturm kennen, die sich nach einer harten Kindheit in Klingenbach schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts der sozialen Idee verschrieben hatte und als Arbeiterführerin gegen ausbeuterische Betriebe bis hin zu Streiks kämpfte. „ Hanna hatte eine Häftlingsnummer im Bereich von 400, meine war 72.572. Hanna war also eine der ersten Häftlinge im KZ Ravensbrück.“ Sasso berichtet auch von der langjährigen Freundschaft mit Hanna Sturm, die bis zu deren Tod im Jahr 1984 währte. "Es hätten viele im KZ nicht überleben können, wenn Hanna ihnen nicht geholfen hätte.

Am 28. April 1945 muss Käthe Sasso den Todesmarsch Richtung KZ Bergen-Belsen antreten. In der ersten Nacht gelingt ihr die Flucht, sie kehrt zurück nach Wien.

„Ich habe 70 Jahre gekämpft, dass dort, wo diese Menschen (die Hingerichteten, Anm.) verscharrt worden sind, eine Gedenkstätte errichtet wird.“ 2015 war es soweit: Die Gedenktafel für die „Gruppe 40“ wurde am Wiener Zentralfriedhof enthüllt.

Seit den 1990er Jahren ist Sasso auch als Zeitzeugin an Schulen unterwegs, erzählt Schülern ihre Geschichte. „Ich bin eine Antifaschistin, die sich mit ganzem Herzen für Menschlichkeit, Freiheit und Demokratie einsetzt.“

KUGA-Eigenproduktion: Zwei Burgenland-Kroatinnen im Widerstand

Zwei außergewöhnlichen Frauen widmet Regisseur Peter Wagner gemeinsam mit Joško Vlasicham Samstag (Beginn: 20 Uhr), die Gedenkveranstaltung „ Hanna und Käthe“ in der KUGA in Großwarasdorf. Dafür wurde ein über zweistündiges Interview mit Käthe Sasso aufgezeichnet. Auch die Lebensgeschichte der Widerstandskämpferin Hanna Sturm – sie wurde 1891 geboren, stammt aus Klingenbach und war mit Käthe Sasso im KZ Ravensbrück – haben Vlasich und Wagner recherchiert. Die Erzählung über die beiden bemerkenswerten Frauen wurde filmisch, musikalisch und verbal aufbereitet, das Ergebnis ist am Samstag in der Kuga-Eigenproduktion zu sehen .