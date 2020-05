„Alles Essig“ ist das Motto der Familie Hirmann

Die Landwirtschaft haben wir schon immer gehabt“, sagt Andrea Hirmann. Sie und ihr Mann Erich leiten den Betrieb in Rudersdorf-Bergen. Spezialisiert haben sich die beiden auf Essig, Schnaps und Kernöl. Apfel- und Weinessig habe es schon immer bei den Hirmanns gegeben. „Schnaps brennen viele Landwirte, Essig hat nicht jeder“, sagt Hirmann.

So richtig auf den Essig ist der Familienbetrieb aber erst vor etwa zwölf Jahren gekommen. Heute produzieren sie mehr als 30 Sorten. Vom Apfel-Balsam-Essig, der im Vorjahr mit der Genuss Krone Österreich ausgezeichnet wurde, bis hin zum Tomaten-, Karotten- und Krenessig reicht das Sortiment. „Wir füllen rund 8000 Liter Essig im Jahr ab“, sagt Erich Hirmann. Verkauft wird in zahlreichen Bauernläden oder ab Hof in Rudersdorf-Berg. „Unsere Produkte gibt es aber auch im Merkur am Hohen Markt in Wien“, erklärt Andrea Hirmann.

Die Herstellung findet ebenfalls in der südburgenländischen Gemeinde statt. „Im Vorjahr haben wir ein neues Wirtschaftsgebäude gebaut“, sagt Hirmann. So konnte die Kapazität erhöht werden. Denn die Nachfrage ist groß, „es ist schwierig alle Sorten ständig auf Lager zu haben“.