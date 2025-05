Alle für das „UI“: Hianzenverein hat einen neuen Präsident

Der Wechsel an der Spitze markiert einen neuen Abschnitt in der kontinuierlichen Arbeit für die Bewahrung des burgenländischen UI-Dialekts und der Volkskultur der Hianzen und Heidebauern.

Sagmeister betont, dass er diese Aufgaben weiterführen, aber als Präsident auch neue Akzente setzen werde: „Vor allem die Idee eines pannonischen Kommunikationszentrums wollen wir nun konkret weiterentwickeln.“

Die Burgenländisch-Hianzische Gesellschaft ist bereits seit Jahren grenzüberschreitend aktiv – unter anderem in Zusammenarbeit mit Partnern in Ungarn und Westungarn. So soll auch in Zukunft der kulturelle Austausch in der pannonischen Region gestärkt werden.