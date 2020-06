Alko-Lenker krachte gegen Baum

Zu schnell und obendrein in alkoholisiertem Zustand unterwegs: Die unverantwortliche Kombination führte am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Königsdorf, Bezirk Jennersdorf. Der junge Fahrer aus Kukmirn, Bezirk Güssing, gefährdete dabei nicht nur sich selbst, sondern auch noch seine beiden Geschwister, die sich ebenfalls im Pkw befanden.

Kurz vor 19 Uhr war das Trio auf einem Forstweg in Richtung Römersiedlung unterwegs. Dabei kam der 24-jährige Lenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Wagen rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, ein Arzt, ein First Responder und Rettungssanitäter aus Jennersdorf und Rudersdorf waren im Einsatz. Schwester und Bruder (18 und 26 Jahre alt) wurden in das Krankenhaus Güssing gebracht. Sie konnten das Spital nach ambulanter Behandlung verlassen. Der 24-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Feldbach gebracht.

"Dort wurde eine Alkoholisierung im höheren Bereich festgestellt", erklärte ein Polizeibeamter im KURIER-Gespräch.

Da im Motorraum des Unfallwagens während der Erhebungen ein Kabelbrand ausbrach, wurden auch die Feuerwehren Königsdorf-Berg und Königsdorf alarmiert. Die Einsatzkräfte – zwölf Mann waren vor Ort – löschten erst das Feuer in dem total beschädigten Pkw, ehe sie die Bergung durchführen konnten.