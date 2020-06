AktivPark: Kündigung für 34 Mitarbeiter

Bereits 2003 wurde das Projekt eingereicht, 100 Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen, 250 neue Arbeitsplätze wurden in Aussicht gestellt. Dazu sollte auf 180 Hektar ein Golf-Resort entstehen – zwei Plätze, 200 Villen und ein Vier-Stern-Hotel inklusive.

Gegen das Aus will der Güssinger SP-Vizebürgermeister Vinzenz Knor kämpfen, wie er in einer Aussendung mitteilte. Die SP-Gemeinderäte wollen in der am Mittwoch stattfindenden Stadtrat-Sitzung auf rasche Einberufung einer Gemeinderats-Sitzung drängen. VP-Bürgermeister Peter Vadasz müsse endlich handeln, fordert Knor. Vadasz war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.