Akademikerinnen wünschen sich eigenes Haus

Karin Kren ist Ethnologin und Trainerin für Frauen, die sich beim Wiedereinstieg ins Berufsleben schwer tun. Sie kam über Kärnten, Vorarlberg und Wien ins Burgenland. Vor drei Jahren gab die heute 59-Jährige einen gut bezahlten Job in Wien auf und heuerte erst einmal im Studienzentrum in Stadtschlaining an: „Ausschlaggebend für die Entscheidung ins Burgenland zu ziehen, war, dass ich unbedingt wieder aufs Land wollte.“ Die beruflichen Chancen seien sekundär gewesen, auch Kinder spielten keine Rolle mehr. Sie bekam einen befristeten Vertrag, der aber nicht verlängert wurde. Später eben einen Job in der Frauenberatungsstelle in Oberwart.