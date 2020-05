Ärzte: Im Burgenland willkommen

Einen Vorbereitungskurs für die Medizinaufnahmeprüfung ( EMS) bieten das Gesundheitsreferat der Burgenländischen Landesregierung und der Gesundheitsfonds an. Der kostenlose Kurs soll die Chance burgenländischer Maturanten auf einen positiven Eignungstest – und damit auf die Zulassung zum Medizinstudium – erhöhen. 1170 Studienplätzen an österreichischen öffentlichen Medizinuniversitäten stehen mehr als zehn Mal so viele Bewerber gegenüber. Der Kurs solle es den Teilnehmern erleichtern, ihr Wissen unter Zeitdruck und bei spezifischen Fragestellungen kompetent anzuwenden, sagt Landesschulrats-Präsident Gerhard Resch. Projektleiterin Helga Fabsits erklärte, dass im Vorbereitungskurs viele Testformate mit den Teilnehmern geübt werden. Denn: „Jeder Eignungstest ist trainierbar, wenn man seine Strukturen kennt.“ Die Kurse finden am 4. und 5. Februar 2013 jeweils in Eisenstadt und Oberpullendorf statt.