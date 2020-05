Ärzte: "Arbeit ist nicht mehr lukrativ"

Die Arbeit für einen Arzt am Land sei "ganz einfach nicht mehr lukrativ", befindet Bauer. Er rechnet vor: Der Gemeindearzt oder die Gemeindeärztin erhält monatlich 375 Euro, es bleiben netto 100 bis 150 Euro. Wobei der Gemeindearzt in allen Fällen auch praktischer Arzt ist. Der Vorteil für den Gemeindearzt ist, dass die Pension mit 65 Jahren mit rund 2000 Euro nicht so knapp bemessen ist, so Bauer: "Doch in Zeiten wie diesen rechnen die Leute in dieser Kategorie nicht."



Derzeit gelten die Gemeindeärzte als Beamte. Die Gemeinde zahlt den Aktivbezug, das Land und die Gemeinde zu je 50 Prozent die Pension. Doch jetzt wird dieses System zwischen der Ärztekammer, dem Land und den Gemeinden neu diskutiert.



Geht es nach dem Land, dann soll der Gemeindearzt in Zukunft auf Honorarbasis bezahlt werden. Das hieße, dass jede Tätigkeit des Mediziners von der Schüleruntersuchung bis zur Totenbeschau extra honoriert werden müsste.



Ein Beispiel aus den laufenden Verhandlungen: Die Honorarnote sollte sich etwa bei einer Totenbeschau bei 45 Euro bewegen - so lautet zumindest der Vorschlag von Seiten des Landes. Weit entfernt davon liegen jedoch die Vorstellungen der Ärztekammer. Die Standesvertretung der Mediziner möchte mehr als das Doppelte und spricht von 100 Euro.