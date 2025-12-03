Punsch & Co. im Advent: Trinken bis zum Kurzschluss

Advent ist die beste Zeit, um „wohltätig“ Alkohol zu konsumieren. An den Punschständen wärmt man Hände, Hirn und Herz, indem man für einen garantiert guten Zweck trinkt. Und wer nicht aufpasst, hat im Nu so viel Gutes getan (und getrunken), dass ihm die Besinnung abhandenkommt. Zeit, sich zwischen zwei Punsch und drei Glühwein kurz zu besinnen: Gestern, Dienstag, wurde jener Autolenker, der am Abend des 26. Septembers einen tödlichen Frontalzusammenstoß bei Rudersdorf verursacht haben soll, zu einer teilbedingten Haftstrafe und Geldstrafen verurteilt – was nichts daran ändern kann, dass die Mutter und der Stiefvater des 25-jährigen Unfallopfers Weihnachten ohne ihre Tochter feiern müssen.

Der Mann entschuldigte sich vor Gericht und gab an, er könne sich nicht erklären, wieso er sich nach einer Feier mit Kollegen mit 1,9 Promille ans Steuer seines Autos gesetzt habe: „Das war eine Kurzschlusshandlung.“ Und an die Angehörigen der jungen Frau gerichtet: „Ich werde mir in meinem Leben selbst nicht verzeihen können.“

Für den guten Zweck Eine einzige „Kurzschlusshandlung“ – und so viel Leid in so vielen Leben. Wie lässt sich so ein „Kurzschluss“ verhindern? Wie sicherstellen, dass das Hirn mit 1,9 Promille noch so funktioniert, dass es weiß, was zu tun – und was nicht zu tun – ist? Der Advent ist die Zeit, in der man Alkohol, Weihnachtsfeiern, Christkindlmärkte, Punschhütten und Glühweinstände kaum umfahren kann. Und auch nicht umfahren soll. Mit Menschen zusammenzukommen – das ist Weihnachten. Aber trinken Sie nicht bis zum Kurzschluss. Verlieren Sie nicht die Besinnung im Namen der Besinnlichkeit.