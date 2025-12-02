Tödlicher Unfall im Südburgenland: Haft für betrunkenen Lenker

Ein 51-jähriger Südburgenländer ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt zu 15 Monaten Haft, davon fünf Monate unbedingt, verurteilt worden. Der Mann hatte im vergangenen September mit rund 1,9 Promille Alkohol im Blut bei Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.

Er geriet auf der B65 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto einer 25-jährigen Frau aus Pinkafeld, deren Wagen in den Straßengraben geschleudert wurde. Die junge Frau wurde eingeklemmt und später im Unfallkrankenhaus Graz ihren schweren Verletzungen erlegen. "Sieben bis acht Bier" Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht geständig und wurde – noch nicht rechtskräftig – wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt.