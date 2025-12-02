Brand in Deutschkreutz: Feuerwehr löschte Feuer in der Nacht

In der Nacht auf Montag kam es in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) zu einem Garagenbrand . Gegen 2.28 Uhr bemerkte eine Anrainerin die Flammen auf dem Nachbargrundstück und alarmierte über den Notruf die Feuerwehr.

Kurz darauf rückte die Feuerwehr Deutschkreutz-Girm mit vier Fahrzeugen und 26 Mitgliedern zum Einsatzort aus. Nach einer ersten Lageerkundung starteten die Einsatzkräfte einen umfassenden Löschangriff mit sechs C-Rohren , teils unter schwerem Atemschutz . Zur besseren Wirkung wurde zusätzlich Löschschaum eingesetzt.

In Deutschkreutz brannte in der Nacht auf Montag eine Garage ab. Drei Feuerwehren standen mehrere Stunden im Einsatz.

Wenig später wurden auch die Feuerwehren Unterpetersdorf und Haschendorf nachalarmiert. Insgesamt standen rund 40 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 4.45 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

Bis etwa 6.00 Uhr löschten die Einsatzkräfte letzte Glutnester, bevor die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt wurde. Das etwa 40 Quadratmeter große Garagenobjekt sowie ein angebauter Holzteil brannten vollständig aus.

Laut Feuerwehr wurden keine Personen verletzt. Zur Brandursache lagen bis zum Abschluss der Löscharbeiten noch keine Hinweise vor.