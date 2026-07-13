18-Jähriger Neusiedler steigt in der Teqball-Weltrangliste auf

Nur ein Sieg trennte Alexander Hamm aus Neusiedl am See beim Turnier der Adriatic Teqball League im montenegrinischen Žabljak vom Podest – und das gleich zwei Mal. Der 18-jährige Spieler der „Laketownriders“ erreichte am vergangenen Samstag sowohl im Einzel als auch im Doppel das Viertelfinale und belegte in beiden Bewerben Rang fünf. Im Einzel blieb Hamm in der Gruppenphase ungeschlagen und zog als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Dort setzte er sich gegen Evgenii Gavronin klar durch. Erst im Viertelfinale musste sich Hamm dem Polen Bartlomiej Franczuk mit 1:2 geschlagen geben. Franczuk sicherte sich später Bronze.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © adria_teq Teqball-Spieler Alexander Hamm

Im Doppel trat Hamm gemeinsam mit dem 15-jährigen Deutschen Elias Petzold an. Nach einer knappen Auftaktniederlage gegen die späteren Medaillengewinner und einem kampflosen Sieg erreichte das Duo als Gruppenzweiter die K.-o.-Phase. Im Viertelfinale war gegen das montenegrinische Duo Andrija Jovanovic und Marko Zarkovic Endstation. Nach dem Turnier zieht Hamm ein positives Fazit: „Nach dem 12:6 im zweiten Satz war ich gegen Franczuk dran. Im dritten habe ich mich selbst geschlagen. Das nehme ich mit ins Trainingslager nach Neapel.“