Schwerer Unfall auf der A4: Frau unverletzt, Katze vermisst

Am Montag gegen 15 Uhr Uhr wurde die Feuerwehr Parndorf zu einer Fahrzeugbergung auf der A4 zwischen Parndorf und Neusiedl/See in Richtung Grenze alarmiert.

Die Anfahrt gestaltete sich laut Feuerwehr schwierig, da sich der Unfallort nicht am gemeldeten Autobahnkilometer befand, sondern rund fünf Kilometer weiter in Richtung Grenze. Einsatzleiter Stefan Helmut Bunyai fand schließlich einen stark zerstörten PKW, der auf der Leitschiene im Straßengraben hing.

Die Fahrzeuglenkerin war augenscheinlich unverletzt, klagte jedoch im Verlauf des Einsatzes zunehmend über Leistenschmerzen, weshalb der Rettungsdienst nachalarmiert wurde. Während die Frau, die unter Schock stand, betreut wurde, band die Feuerwehr ausgetretene Betriebsmittel und reinigte die Fahrbahn.