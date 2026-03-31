Feuerwehreinsatz

Schwerer Unfall auf der A4: Frau unverletzt, Katze vermisst

Ein Verkehrsunfall auf der A4 bei Parndorf führte zu einem Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag.
31.03.2026, 08:12

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Ein silbernes Auto mit starkem Frontschaden wird von Feuerwehrleuten und einem Kran von einer Böschung neben einer Straße geborgen.

Am Montag gegen 15 Uhr Uhr wurde die Feuerwehr Parndorf zu einer Fahrzeugbergung auf der A4 zwischen Parndorf und Neusiedl/See in Richtung Grenze alarmiert.

Die Anfahrt gestaltete sich laut Feuerwehr schwierig, da sich der Unfallort nicht am gemeldeten Autobahnkilometer befand, sondern rund fünf Kilometer weiter in Richtung Grenze. Einsatzleiter Stefan Helmut Bunyai fand schließlich einen stark zerstörten PKW, der auf der Leitschiene im Straßengraben hing.

Die Fahrzeuglenkerin war augenscheinlich unverletzt, klagte jedoch im Verlauf des Einsatzes zunehmend über Leistenschmerzen, weshalb der Rettungsdienst nachalarmiert wurde. Während die Frau, die unter Schock stand, betreut wurde, band die Feuerwehr ausgetretene Betriebsmittel und reinigte die Fahrbahn.

Ein silbernes Auto mit stark beschädigter Front steht neben der Leitplanke, umgeben von Feuerwehrleuten und Polizei.

Ein schwer beschädigter PKW auf der Leitschiene und eine vermisste Katze: Einsatz auf der A4.

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Anschließend wurde das Unfallfahrzeug mittels Kran geborgen. Die von der Lenkerin abgängige Katze konnte trotz intensiver Suche im Gelände nicht gefunden werden.

Nach dem Abstellen des PKW an einem gesicherten Ort rückten die Einsatzkräfte wieder ein. Insgesamt standen 12 Mitglieder mit KDO, RLFA und Kran im Einsatz. Um 16:45 Uhr waren die Nachbereitungsarbeiten abgeschlossen.

Neusiedl am See
kurier.at, PEKO  | 

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